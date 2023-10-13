Мурманская область. Арктика (16+)13.10.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная погода. Осадки в виде мокрого снега, ночью местами сильные
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет глубокий активный циклон, смещающийся с Ботнического залива на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидаются осадки различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер.
14 октября циклон заполнится и сместится на юго-восток Баренцева моря, осадков станет меньше, ветер ослабеет, температура воздуха составит ночью от 0 до -5°, днём от -1 до +4°. На дорогах местами гололедица.
Сегодня, 13 октября, будет облачная погода. Осадки в виде мокрого снега, ночью местами сильные. Ветер северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.
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