По Мурманской области ожидается облачная погода. Сильный дождь. Ветер северный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет активный циклон, смещающийся с районов Беларуси в северном направлении через Кольский полуостров. Ожидается, что 4 августа по Мурманской области пройдут обильные осадки, усилится северо-восточный, северный ветер.

5 августа циклон сместится на Баренцево море, осадки постепенно прекратятся, ветер ослабеет и повернёт к юго-западному направлению, днём воздух прогреется до +13+18°.

Сегодня, 4 августа, будет облачная погода. Сильный дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +6 +11°, днём +9 +14°.