Мурманская область. Арктика (16+)04.08.21 08:00
По Мурманской области ожидается облачная погода. Сильный дождь. Ветер северный
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет активный циклон, смещающийся с районов Беларуси в северном направлении через Кольский полуостров. Ожидается, что 4 августа по Мурманской области пройдут обильные осадки, усилится северо-восточный, северный ветер.
5 августа циклон сместится на Баренцево море, осадки постепенно прекратятся, ветер ослабеет и повернёт к юго-западному направлению, днём воздух прогреется до +13+18°.
Сегодня, 4 августа, будет облачная погода. Сильный дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +6 +11°, днём +9 +14°.
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Последние комментарии
Любовь Михайловна
03.08.21 10:11
Так если все захотят быть похороненным рядом с родственниками, то и места на кладбище не хватит. Что дед при жизни рядом не належался...
Иван
01.08.21 10:49
И какому дураку этот гектар нужен? Тут скорее бабло из бюджета, отпущенное на программу, нужно попилить, благо желающих до хрена. Опыт дальневосточного гектара.
Мавлютова Екатерина
30.07.21 10:14
Несколько дней работала на съемочной площадке сериала, интересный опыт!
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