По Мурманской области ожидается облачная погода. Снег, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 декабря погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Гренландского моря на запад Баренцева моря. По Мурманской области ожидается снег, местами порывистый ветер, температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -10-15°, днём -2-7°.

19 декабря циклон с центром на западе Баренцева моря постепенно заполнится, а в центральной части России сформируется новый активный обширный циклон, северная часть которого и будет определять погоду нашего региона: ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -7-12°, при прояснениях -14-19°.

20 декабря ожидается постепенное понижение температуры воздуха.

Сегодня, 18 декабря, будет облачная погода. Снег, местами сильный. Ветер южный, юго-восточный умеренный, на северо-западе сильный, метель. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -10-15°, днём -2-7°. Гололедица.