По Мурманской области ожидается облачная погода. Снег, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонов, смещающихся с районов Скандинавии. По Мурманской области, при прохождении атмосферных фронтов, ожидается снег различной интенсивности, а при прояснениях – понижение температуры воздуха.

4 декабря наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 3 декабря, будет облачная погода. Снег, местами сильный. Ночью в отдельных районах туман, изморозь. Ветер ночью восточный, днём северный умеренный. Температура воздуха днём от 0 до -5°. Гололедица.

4 декабря - ветер южный, юго-западный слабый, днём местами умеренный, позёмок. Местами небольшой снег, изморозь, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -11 -16°, днём от 0 до -5°.

5 декабря - ветер ночью юго-западный слабый, днём северный умеренный, позёмок. Небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях -7 -12°, днём от 0 до -5°.

***

На водных объектах Мурманской области сохраняется зимний режим.

По состоянию на 2 декабря на большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечался ледостав, ледостав с полыньями. На горных реках и порожистых участках - забереги. На реках Кица, Варзуга, Ёна сохраняются зажоры льда.

Толщина льда на 30 ноября на реках, озёрах и водохранилищах составляет 7-22 см

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 17-74 см, на реках Кица, Поной, Варзуга, Умба на 101-131 см.

Выход на лёд опасен!