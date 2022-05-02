Мурманская область. Арктика (16+)02.05.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная погода. Снег, мокрый снег, местами сильный ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находился в малоградиентном барическом поле. 2 мая ожидается смещение активного циклона с Норвежского моря на Кольский полуостров: пройдут осадки, наиболее интенсивные в дневное время, преобладающая температура воздуха составит ночью -1-8°, днём от -1 до +4°.
3 и 4 мая ожидается преобладающая температура воздуха ночью -2-7°, днём от +2 до -3°.
Сегодня, 2 мая, будет облачная погода. Снег, мокрый снег. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью -2-7°, днем от -1 до +4°. Местами гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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