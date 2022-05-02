По Мурманской области ожидается облачная погода. Снег, мокрый снег, местами сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находился в малоградиентном барическом поле. 2 мая ожидается смещение активного циклона с Норвежского моря на Кольский полуостров: пройдут осадки, наиболее интенсивные в дневное время, преобладающая температура воздуха составит ночью -1-8°, днём от -1 до +4°.

3 и 4 мая ожидается преобладающая температура воздуха ночью -2-7°, днём от +2 до -3°.

Сегодня, 2 мая, будет облачная погода. Снег, мокрый снег. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью -2-7°, днем от -1 до +4°. Местами гололедица.