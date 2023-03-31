Мурманская область. Арктика (16+)31.03.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная погода. Снег в первой половине дня местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с Финляндии на север Скандинавии. По Мурманской области ожидается снег.
1 апреля циклон сместится на Баренцево море: ожидается местами снег, порывистый ветер, температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -17-22°, днём от 0 до -5°.
Сегодня, 31 марта, будет облачная погода. Снег, в первой половине дня местами сильный. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха от +1 до -4°. Гололедица.
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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