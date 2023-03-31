По Мурманской области ожидается облачная погода. Снег в первой половине дня местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с Финляндии на север Скандинавии. По Мурманской области ожидается снег.

1 апреля циклон сместится на Баренцево море: ожидается местами снег, порывистый ветер, температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -17-22°, днём от 0 до -5°.

Сегодня, 31 марта, будет облачная погода. Снег, в первой половине дня местами сильный. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха от +1 до -4°. Гололедица.