По Мурманской области ожидается облачная погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-23 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием тыловой части многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Европейской частью России и в Баренцевом море. Ветер в нашем регионе отвернёт к северным румбам, начнётся приток холодных арктических воздушных масс. В дневные часы температура воздуха на Кольского полуострова составит: 21 августа от +8 до +13 градусов, лишь на юге области теплее – до +18, 22-23 августа не более +6+11 градусов.

Сегодня, 21 августа, будет облачная погода. Временами дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +8+13°, на юге области до +18°.

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Уровни воды на большинстве рек вновь повышаются с интенсивностью 1-12 см в сутки. Водность рек запада и центра области составляет 100-170% нормы, водность рек востока области - 50-85% нормы.

Температура воды на реках и водоёмах равна +12-16°, на горных реках +6-9°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 20 августа в 8 часов мск была равна +15°.