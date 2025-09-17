По Мурманской области ожидается облачная погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, с прохождением фронтов через Кольский полуостров ожидаются дожди, преобладающая температура воздуха днём +10+16°.

Сегодня, 17 сентября, будет облачная погода. Временами дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днём +10+15°.

18 сентября - ветер южный, днем на севере области восточный умеренный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +9+14°.

19 сентября - ветер ночью слабый переменный, днём северо-восточный, северный умеренный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +7+12°.

Предупреждение

17 сентября по Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности: в Печенгском районе, на востоке Ловозерского и Кольского районов, на западе Терского района.

* * *

На водных объектах Мурманской области продолжается летне-осенняя межень.

16 сентября уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 2-25 см. Уровни воды выше уровней прошлого года на 9-42 см, на реках Тумча, Ена и Шовна – ниже на 19-57 см.

16 сентября температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 9,5-14°C, на горных реках 6,8-7,2°C.