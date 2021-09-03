По Мурманской области ожидается облачная погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, в первой декаде сентября погода на Кольском полуострове начнет принимать осенний характер. Основным погодообразующим фактором будет многоцентровая циклоническая депрессия, расположенная на западе Баренцева моря и северо-западе Европейской части России. На Кольском полуострове ожидается пасмурная с дождями и порывистым северо-западным ветром погода, постепенно в наш регион будут поступать холодные арктические воздушные массы.

Сегодня, 3 сентября, будет облачная погода. Временами дождь. Ветер ночью западный, северо-западный умеренный, утром и днём северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +4+9°.