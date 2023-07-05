Мурманская область. Арктика (16+)05.07.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная погода, временами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет обширная циклоническая депрессия, расположенная над северной частью Европы. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит: 5 июля +13+18°, на северо-западе области +10+12°; 6 июля +10+15°.
Сегодня, 5 июля, будет облачная, ночью с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер на западе северо-восточный, на востоке юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12º, днём +14+19°, на северо-западе +9+14º.
Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности
5 июля на большей части территории Мурманской области ожидается IV-V региональные классы пожарной опасности.
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