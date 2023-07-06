По Мурманской области ожидается облачная погода, временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 6-7 июля погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклона, смещающегося с севера Ботнического залива на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами дождь, наиболее интенсивный ночью 6 июля, преобладающая температура воздуха днём +9+14°.

8 июля наш регион будет находиться, в основном, под влиянием южной периферии антициклона с центром над Баренцевым морем: ожидается местами небольшой, на юге области умеренный дождь, температура воздуха в дневные часы +10+15°.

Сегодня, 6 июля, будет облачная погода. Временами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +9+14º.

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В настоящее время на реках Мурманской области установилась летняя межень. 3-4 июля на реках Туманная и Чаваньга отмечалось повышение уровней воды по 2-7 см за сутки и на р. Поной на 3-26 см в сутки после локальных осадков. По состоянию на 4 июля уровни воды ниже уровней прошлого года на 4-61 см.

4 июля температура воды на большинстве рек равна 12-16°С, на горных реках около 6°С, на водохранилищах – 6-17°С.