По Мурманской области ожидается облачная погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с района Республики Коми в северо-западном направлении. Ожидается порывистый северный ветер, дожди.

28 августа влияние циклона ослабеет: в отдельных районах пройдут небольшие дожди, преобладающая температура днём +9+14°.

Сегодня, 27 августа, будет облачная погода. Временами дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха днём +9+14°.

28 августа - ветер северо-западный, северный умеренный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +10+15°.

29 августа - ветер северо-западный, северный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +10+15°.

***

На водных объектах Мурманской области продолжается летняя межень.

26 августа уровни воды на реках выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 4-69 см. Уровни воды выше уровней прошлого года на 5-46 см, на реках Лотта, Кола, Кица - на 58-85 см.

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах понизилась за неделю и равна 10-14°С, на горных реках около 6,0°С.