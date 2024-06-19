Мурманская область. Арктика (16+)19.06.24 08:00
По Мурманской области ожидается облачная погода. Временами дождь, утром и днём местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяла северо-восточная периферия циклонической депрессии. 19-20 июня ожидается смещение на Кольский полуостров активного южного циклона. По Мурманской области пройдут дожди, наиболее интенсивные 19 июня, ветер повернёт к северо-восточному направлению, температура воздуха понизится.
Сегодня, 19 июня, будет облачная, ночью с прояснениями погода. Временами дождь, утром и днём местами сильный. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха +10+15° в течение суток.
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
19 июня на севере Печенгского района Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.
Комментарии
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Последние комментарии
Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
михаил
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Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
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