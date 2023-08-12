По Мурманской области ожидается облачная погода. Временами дождь, утром и днём в отдельных районах сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 августа влияние антициклона на погоду нашего региона ещё сохранится, но по его периферии уже будет смещаться облачность и пройдут дожди.

Сегодня, 12 августа, будет облачная погода. Временами дождь, утром и днём в отдельных районах сильный. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16°, днём +16+21°, местами до +26°.

Предупреждение об опасном явлении (о чрезвычайной пожарной опасности)

12 августа в Кольском районе Мурманской области и в Мурманске, 12-14 августа на востоке Ловозерского района ожидается V региональный класс пожарной опасности.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

12 августа в Печенгском, Терском районах Мурманской области, на западе Ловозерского района и в районе городов: Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.