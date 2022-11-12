По Мурманской области ожидается облачная погода. Временами мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, расположенного непосредственно над нашим регионом. В этот день сохранится тёплая с осадками погода.

13 ноября циклон будет смещаться в юго-восточном направлении, через Европейскую территорию России на юг Урала, а Кольский полуостров окажется под влиянием его тыловой части. В этот период ожидается усиление северного ветра и осадки зарядового характера преимущественно в виде снега, температура воздуха начнёт понижаться.

14 сентября наш регион уже окажется во власти Европейского антициклона, преобладающая температура воздуха составит от -3 до -9 градусов.

Сегодня, 12 ноября, будет облачная погода. Временами мокрый снег. Ветер ночью слабый, переменный, днём северный умеренный. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Местами гололедица.