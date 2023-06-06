По Мурманской области ожидается облачная погода. Временами мокрый снег, дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 июня погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Канино-Колгуевского района в Карское море. По Мурманской области ожидаются временами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы +4+9°.

7-8 июня наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт дождь, температура воздуха ночью составит от 0 до +5°, 7 июня местами заморозки до -2°, днём воздух прогреется до +6+11°.

Сегодня, 6 июня, будет облачная погода. Временами мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днем +4+9°.