По Мурманской области ожидается облачная погода. Временами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров в ближайшие дни будет находиться под влиянием антициклона, расположенного на северо-западе Баренцева моря. В эти дни ожидается прохладная погода с понижением температуры воздуха в ночные часы в отдельных районах до -15 градусов, местами небольшой снег. Преобладающая температура воздуха ночью -4-9 градусов, днём от -3 до +2 градусов.

Сегодня, 29 октября, будет облачная погода. Временами осадки. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток. Гололедица.