По Мурманской области ожидается облачная погода. Временами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 29-31 марта наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с побережья Норвегии и юга Скандинавии через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидаются временами осадки, наиболее интенсивные ночью 29 марта, в дневные часы сохранится положительная температура воздуха.

Сегодня, 29 марта, будет облачная погода. Временами осадки. Ночью местами отложение мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3° днём +2+7°. Гололедица, местами сильная.