Мурманская область. Арктика (16+)29.03.25 08:00
По Мурманской области ожидается облачная погода. Временами осадки
Как сообщает Мурманское УГМС, 29-31 марта наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с побережья Норвегии и юга Скандинавии через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидаются временами осадки, наиболее интенсивные ночью 29 марта, в дневные часы сохранится положительная температура воздуха.
Сегодня, 29 марта, будет облачная погода. Временами осадки. Ночью местами отложение мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3° днём +2+7°. Гололедица, местами сильная.
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