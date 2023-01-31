По Мурманской области ожидается облачная погода. Временами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 января погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с центральной части Скандинавии на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается снег, температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях -10-15°, днём -1-6°.

1-2 февраля циклон, постепенно заполняясь, переместится на побережье Мурмана. В этот период в нашем регионе ожидается местами снег, на северо-западе области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -2-7° при прояснениях -9-14°.

Сегодня, 31 января, будет облачная погода. Временами снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, местами -10-15°, днём -1-6°. Гололедица.