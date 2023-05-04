Мурманская область. Арктика (16+)04.05.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная погода. Временами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет активный циклон, смещающийся с юга Финляндии на Белое море и далее на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами сильный порывистый ветер, осадки преимущественно в виде снега.
5 мая наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха составит ночью -2-7° при прояснениях до -12°, днём +2+7°.
Сегодня, 4 мая, будет облачная погода. Временами снег. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от -1 до +4°. Местами гололедица.
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