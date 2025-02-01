По Мурманской области ожидается облачная погода. Временами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 февраля наш регион будет находиться под влиянием заполняющегося циклона с центром в районе Кольского полуострова: ожидается, в основном, небольшой снег, температура воздуха ночью -5-10°, на крайнем западе до -15°, днём -1-6°.

2-3 февраля ожидается влияние двух барических образований: гребня антициклона с Карского моря и циклона, расположенного над Центральным федеральным округом. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, изморозь.

2 февраля температура воздуха -6-11°, при прояснениях -15-20° в течение суток.

3 февраля ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 1 февраля, будет облачная погода. Временами снег. Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью -5-10º, днём -1-6°. Гололедица.