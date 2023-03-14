По Мурманской области ожидается облачная погода. Временами снег, местами сильный, метель
Как сообщает Мурманское УГМС, глубокий циклон, определяющий погоду нашего региона 13 марта, постепенно сместится на юго-восток Баренцева моря.
14 марта ночью по Мурманской области ожидается морозная погода, а днём к южным районам Кольского полуострова приблизится очередной циклон: пройдёт снег, температура воздуха повысится до -3-8°.
15-16 марта погоду нашего региона будет определять активный циклон, смещающиеся с юга Скандинавии. По Мурманской области ожидается временами снег, местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха в дневные часы -1-6°.
Сегодня, 14 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью западный, юго-западный умеренный, местами сильный, метель, днём восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём -3-8°. Гололедица.