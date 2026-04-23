Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет южная периферия обширной циклонической депрессии с центром на севере Баренцева моря. 23 апреля по Мурманской области пройдёт мокрый снег, на севере снег, сохранится сильный порывистый ветер. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 23 апреля, по Мурманской области ожидается облачная погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, западный сильный, днём на востоке и в центральных районах умеренный. Температура воздуха днём +2+7°. Гололедица.

Сегодня в Мурманске - облачная погода. Временами мокрый снег, снег. Ветер северо-западный, западный днём умеренный. Температура воздуха днём +3+5°. Гололедица.

24 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Местами снег, мокрый снег. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток. Местами гололедица. 25 апреля - ветер северо-западный умеренный. В отдельных районах снег, мокрый снег. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток, ночью местами до -7°. Местами гололедица.

24 апреля в областном центре ожидается ветер северо-западный сильный. Временами снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от -1 до +1º, днём +1+3°. Ночью местами гололедица. 25 апреля - ветер северо-западный умеренный. Временами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -2°, днём +1+3°. Ночью местами гололедица.