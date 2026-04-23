24 апреля Мурманская область в восьмой раз присоединится к международной исторической акции «Диктант Победы»
Мурманская область. Арктика (16+)23.04.26 08:00

По Мурманской области ожидается облачная погода. Временами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет южная периферия обширной циклонической депрессии с центром на севере Баренцева моря. 23 апреля по Мурманской области пройдёт мокрый снег, на севере снег, сохранится сильный порывистый ветер. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 23 апреля, по Мурманской области ожидается облачная погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, западный сильный, днём на востоке и в центральных районах умеренный. Температура воздуха днём +2+7°. Гололедица.

Сегодня в Мурманске - облачная погода. Временами мокрый снег, снег. Ветер северо-западный, западный днём умеренный. Температура воздуха днём +3+5°. Гололедица.

24 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Местами снег, мокрый снег. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток. Местами гололедица. 25 апреля - ветер северо-западный умеренный. В отдельных районах снег, мокрый снег. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток, ночью местами до -7°. Местами гололедица.

24 апреля в областном центре ожидается ветер северо-западный сильный. Временами снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от -1 до +1º, днём +1+3°. Ночью местами гололедица. 25 апреля - ветер северо-западный умеренный. Временами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -2°, днём +1+3°. Ночью местами гололедица.

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
