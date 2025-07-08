По Мурманской области ожидается облачная с прояснением погода. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, активный циклон, вызвавший 5-6 июля по Мурманской области в отдельных районах усиление ветра и сильный дождь, постепенно заполняется на юго-востоке Баренцева моря.

8-9 июля наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит 8 июля +10+15°, 9 июля +12+17°.

10 июля Мурманская область будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной над Норвежским и Гренландским морями: днём местами пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до +17+22°.

Сегодня, 8 июля, будет облачная с прояснением погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +10+15°.

9 июля - ветер северный, северо-западный слабый. Ночью местами небольшой дождь, днём без осадков. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +12+17°.

10 июля - ветер южный, юго-западный слабый. Без существенных осадков, ночью в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +6+11°, местами +1+6°, днём +17+22°.