По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 14 и 15 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской ожидается местами дождь, температура воздуха около климатической нормы.

Сегодня, 14 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северный-восточный слабый. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +12+17°.

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За прошедшие трое суток уровни воды на реках запада Мурманской области и на рр. Кола, Кица, Варзуга повысились на 3- 12 см , на остальных реках уровни воды понизились на 1- 7 см .

В ближайшие дни водность рек севера области (рр. Ура, Териберка, Туманная) и рек востока области (рр. Поной, Чаваньга, Пялица) будет увеличиваться.