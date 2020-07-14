Мурманская область. Арктика (16+)14.07.20 07:00
За прошедшие трое суток уровни воды на реках запада Мурманской области и на рр. Кола, Кица, Варзуга повысились на 3-
12 см, на остальных реках уровни воды понизились на 1- 7 см.
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 14 и 15 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской ожидается местами дождь, температура воздуха около климатической нормы.
Сегодня, 14 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северный-восточный слабый. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +12+17°.
* * *
За прошедшие трое суток уровни воды на реках запада Мурманской области и на рр. Кола, Кица, Варзуга повысились на 3-
В ближайшие дни водность рек севера области (рр. Ура, Териберка, Туманная) и рек востока области (рр. Поной, Чаваньга, Пялица) будет увеличиваться.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-
Последние комментарии
Нигора
13.07.20 08:26
Здравствуйте, а где эту помощь получают? Я многодетная мама, у меня нет нечего, живу на съёмного квартире. Можете поделиться, куда обращаться? *** Если есть компьютер, то надо перейти по этой ссылке
Маргарита
10.07.20 10:47
Сегодня смело можно закрывать региональные Минкульт, Минспорт - реальной нет работы, перешли в виртуальную жизнь.
Комментарий к новости:Министр культуры Евгений Гоман с благодарностью покидает пост
Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
-Скоро в эфире11:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)11:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)11:35«Пластик». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Не запутаться бы в льготах - семьи Мурманской области получают 20 видов социальных выплат-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть тянут рубль за собой-PRO Энергетику (18+)«Россети» построили распределительную сетевую инфраструктуру для Мурманского транспортного узла-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Не запутаться бы в льготах - семьи Мурманской области получают 20 видов социальных выплат
-Нам интересно Ваше мнение05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовало: 439 человек