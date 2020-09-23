По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона по-прежнему будут определять атлантические циклоны, смещающиеся в Норвежское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами дождь, среднесуточная температура воздуха в пределах климатической нормы, 24 сентября – на 2-4° выше нормы.

Сегодня, 23 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный умеренный, местами сильный, днём южный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, в отдельных районах заморозки до -3°, днём +5+10°.