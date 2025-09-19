Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового таксиВ Североморске стартует новый отопительный сезон
Мурманская область. Арктика (16+)19.09.25 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС,  наш регион находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Ожидаются дожди, утром местами туман, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +9+15°.

20 сентября погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия циклона, смещающегося с юга побережья Норвегии на север Ботнического залива: пройдут дожди различной интенсивности, температура воздуха днём понизится до +6+11°.

Сегодня, 19 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, днём умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха днём +9+14°.

20-21 сентября - ветер северо-западный, западный слабый. Местами дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +6+11°.

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
