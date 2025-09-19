По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Ожидаются дожди, утром местами туман, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +9+15°.

20 сентября погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия циклона, смещающегося с юга побережья Норвегии на север Ботнического залива: пройдут дожди различной интенсивности, температура воздуха днём понизится до +6+11°.

Сегодня, 19 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, днём умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха днём +9+14°.

20-21 сентября - ветер северо-западный, западный слабый. Местами дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +6+11°.