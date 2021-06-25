По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается временами дождь, в отдельных районах возможны грозы.

Сегодня, 25 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью на востоке и днём на западе области умеренный дождь. Днём в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +18+23°.

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Существенное увеличение водности с 22 по 24 июня отмечалось на реках востока и юга Мурманской области (рр. Поной, Варзуга, Умба, Ёна, Тумча, Сергевань), уровни воды на вышеперечисленных реках за указанный период повысились на 20- 80 см , на реках остальной территории уровни изменялись несущественно (± 5 см за сутки).

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах составляет от 10,0° до 17,0°, на горных реках и на Серебрянском водохранилище - 4,5-6,0°.

На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км Окт. ж.д.) температура воды 24 июня в 8 часов мск была +14,0°.