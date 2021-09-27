По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и на западе Баренцева моря. По Мурманской области 27 сентября ожидается в отдельных районах небольшой дождь.

Сегодня, 27 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +8+13°.