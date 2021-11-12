Мурманская область. Арктика (16+)12.11.21 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, днём 12 и днём 13 ноября порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха в дневные часы 13 ноября -1-6°. На дорогах гололедица.
Сегодня, 12 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха -1-6° в течение суток. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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