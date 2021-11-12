По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, днём 12 и днём 13 ноября порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха в дневные часы 13 ноября -1-6°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 12 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха -1-6° в течение суток. Гололедица.