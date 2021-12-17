Мурманская область. Арктика (16+)17.12.21 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 17 декабря погоду нашего региона будет определять северо-западная периферия циклона с центром в районе Архангельской области: местами пройдёт снег, температура воздуха будет постепенно понижаться. Ночью 18 декабря ожидается морозная погода.
Утром и днём 18 декабря, с приближением активного атлантического циклона и атмосферных фронтов, по Мурманской области ожидается снег, местами порывистый ветер, повышение температуры воздуха.
Сегодня, 17 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, местами изморозь. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха -1-6°. Гололедица.
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