По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 июля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: днём местами пройдёт небольшой дождь, воздух прогреется до +21+26°.

22 и 23 июля погоду Кольского полуострова будет определять обширная циклоническая депрессия, расположенная над Скандинавией, севером Норвежского моря и Баренцевым морем. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы 22 июля +21+26°, на северо-западе области +16+21°, 23 июля +15+20°.

Сегодня, 21 июля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, днём местами дождь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +21+26°.

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За период 16-18 июля на реках Лотта, Поной, Варзуга, Ена, Тумча наблюдались интенсивные повышения уровней воды, до 12-34 см в сутки, вследствие прошедших осадков. По состоянию на 20 июля уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 14-75 см.

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах составляет 14-20°, на горных реках – 7,4°.