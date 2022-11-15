По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 15-17 ноября Кольский полуостров, в большей степени, будет находиться под влиянием антициклона, смещающегося с Гренландского моря на Скандинавский полуостров. По периферии антициклона в наш регион будут поступать воздушные массы с районов Баренцево моря, которые в зимний период года теплее, чем континентальные воздушные массы. Поэтому преобладающая температура воздуха по Мурманской области составит от 0 до -5 градусов, в районах, наиболее удаленных от моря до -8-13 градусов.

Сегодня, 15 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от -3 до +2°. Гололедица.