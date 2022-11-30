По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни основными погодообразующими факторами Северо-Западного региона России будут Сибирский антициклон и многоцентровая циклоническая депрессия, расположенная над северной Атлантикой. По высотам с юго-западными потоками в наш регион будут поступать относительно тёплые и облачные воздушные массы.

Сегодня, 30 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях -9-14°, днём от 0 до -5º. Гололедица.