По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет южная периферия циклона, смещающегося по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, 8 мая в отдельных районах порывистый ветер.

9 мая температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 8 мая, будет облачная с прояснениями погода. Переменная облачность. Местами небольшие осадки. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +6+11°.

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На реках и водоёмах Мурманской области наблюдается медленное развитие весенних процессов. Из-за невысоких температур воздуха интенсивность развития весеннего половодья невысокая. Продолжается процесс ослабления и разрушения льда, увеличиваются промоины, закраины, на отдельных участках рек чисто, остаточные забереги. На большинстве рек области продолжается повышение уровней воды слабой интенсивности (преимущественно 1-3 см в сутки).

Толщина льда на водохранилищах уменьшилась на 1-7 см, и на 5 мая составляет 33-74 см.

Выход на лед может быть опасен!