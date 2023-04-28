Мурманская область. Арктика (16+)28.04.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков
Как сообщает Мурманское УГМС, 28-29 апреля арктический антициклон переместится на восток Баренцева моря, а с центральной части России на север Скандинавии ожидается смещение циклонов. В этот период по Мурманской области ожидаются осадки: 28 апреля местами, 29 апреля на большей части территории; в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, 28 апреля при прояснениях до -10°, днём +2+6°.
Сегодня, 28 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -1-7°, днём +3+8°.
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