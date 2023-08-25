По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, антициклон, располагавшийся над районами Северного Ледовитого океана, сместился на запад Баренцева моря и по-прежнему будет влиять на погоду нашего края в совокупности с высоким циклоном на севере Ямало-Ненецкого автономного округа.

До 26 августа характер погоды на Кольском полуострове не претерпит существенных изменений. Сохранятся преимущественно облачная погода, местами небольшой дождь, ветер северных румбов.

Сегодня, 25 августа, облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +12+17°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

25 августа в Терском районе и на востоке Ловозерского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.