По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 9-10 сентября Мурманская область будет находиться под влиянием тёплого сектора атлантического циклона, смещающегося с районов Гренландского моря на север Баренцева. В этот период на Кольском полуострове сохранится тёплая погода, в дневные часы температура воздуха составит от +15 до +21°.

11 сентября после прохождения атмосферного фронта похолодает до +11+17°.

Сегодня, 9 сентября, облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +15+20°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

9-11 сентября на востоке Терского района Мурманской области сохранится V региональный класс пожарной опасности.