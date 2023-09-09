Мурманская область. Арктика (16+)09.09.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков
Как сообщает Мурманское УГМС, 9-10 сентября Мурманская область будет находиться под влиянием тёплого сектора атлантического циклона, смещающегося с районов Гренландского моря на север Баренцева. В этот период на Кольском полуострове сохранится тёплая погода, в дневные часы температура воздуха составит от +15 до +21°.
11 сентября после прохождения атмосферного фронта похолодает до +11+17°.
Сегодня, 9 сентября, облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +15+20°.
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
9-11 сентября на востоке Терского района Мурманской области сохранится V региональный класс пожарной опасности.
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