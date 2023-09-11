По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 сентября после прохождения тёплого сектора атлантического циклона, смещающегося с районов Гренландского моря на север Баренцева в Мурманской области похолодает до +11+17°.

Сегодня, 11 сентября, облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днём без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +15+20°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

11 сентября на востоке Терского района Мурманской области сохранится V региональный класс пожарной опасности, на востоке Ловозерского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.