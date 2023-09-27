По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет активный циклон, смещающийся с Норвежского моря на юг Баренцева моря. В течение суток 27 сентября дождь пройдёт лишь в отдельных районах. Ожидается местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +10+15°.

28 сентября по Мурманской области местами пройдёт дождь, температура воздуха днём +8+13°.

Сегодня, 27 сентября, облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +11+16°.