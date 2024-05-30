По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 мая погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия антициклона с центром в Канино-Колгуевском районе: существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +13+18°, на западе области местами до +20+25°.

31 мая – 1 июня наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности над Скандинавией. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, возможны грозы, преобладающая температура воздуха составит ночью +7+13°, днём +20+25°, 1 июня на севере области +15+20°.

Сегодня, 30 мая, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +7°, днём +13+18°, местами +20+25°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

30 и 31 мая 2024 года на юге Кольского и Печенгского районов Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.