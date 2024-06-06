По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 6-8 июня погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области 6 июня и ночью 7 июня существенных осадков не ожидается, днеё 7 июня местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +17+22°.

8 июня ожидается преимущественно облачная с дождями погода, температура воздуха днём +12+17°, на юго-западе области до +23°.

Сегодня, 6 июня, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +13+18°, местами до +23°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

6-8 июня на северо-западе Кольского района и в районе Мурманска ожидается IV региональный класс пожарной опасности.