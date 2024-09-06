По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 сентября наш регион вновь окажется под влиянием антициклона, поэтому в этот день ожидается преимущественно сухая погода.

7 сентября очередной атмосферный фронт принесёт облачность и дожди на территорию Мурманской области. В течение всего этого периода температура воздуха в нашем регионе существенно не изменится, и в дневные часы составит от +15 до +22°.

Сегодня, 6 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер западный, юго- западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12º, местами +2+7º, днём +17+22°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

6 сентября на западе Ловозерского района Мурманской области, в районе городов Мончегорск, Оленегорск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.