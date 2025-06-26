По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 26-28 июня Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области 26 июня существенных осадков не ожидается, 27-28 июня пройдёт небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +8+15°.

27 июня - ветер северо-западный, северный умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +8+13°.

Сегодня, 26 июня, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +8+15°.

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На водных объектах Мурманской области весеннее половодье близится к завершению. На 24 июня уровни ниже максимальных уровней весеннего половодья на 35-290 см.

Температура воды понизилась за неделю на большинстве рек равна 9-13°С, на горных реках 4-5°С, на водохранилищах – 5-13°С.

Предупреждение

25-27 июня в Печенгском районе и на юге Кольского района Мурманской области сохранится IV региональный класс пожарной опасности.