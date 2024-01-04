По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, в отдельных районах изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, антициклон, сформировавшийся на севере Скандинавии, сместится на юг Финляндии – Карелии и погоду Кольского полуострова, в основном, будет определять его северная периферия. По Мурманской области ожидается местами слабый снег, на севере области порывистый ветер.

Сегодня, 4 января будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, в отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный умеренный, поземок. Температура воздуха -20-25°, при прояснениях -28-33°, на севере области -15-20° в течение суток. Гололедица.