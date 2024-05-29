По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём без осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. 29 мая интенсивность осадков постепенно уменьшится.

30 мая ожидается повышение температуры воздуха в дневные часы до +18+23°, на востоке области до +13+18°.

Сегодня, 29 мая, будет облачная с прояснениями погода. Ночью дождь, местами гроза, днём без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7º, на востоке от 0 до -2º, днём +6+11°, местами +11+16°.