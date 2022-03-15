По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 15-17 марта погода Кольского полуострова, в большей степени, будет находиться под влиянием обширного антициклона, расположенного над севером Европейской части России. В этот период в нашем регионе сохранится тёплая погода. В ночные часы температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, местами до -8-15 градусов, днём воздух будет прогреваться до +1+5 градусов.

Сегодня, 15 марта, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, туман. Днём без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5º, при прояснениях -10-15º, днём от -1 до +4°. Гололедица.