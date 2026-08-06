Как сообщает Мурманское УГМС, 6 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием юго-западной периферии заполняющегося циклона с центром на востоке Баренцева моря: по Мурманской области осадки постепенно прекратятся, облачности станет меньше, днём воздух прогреется до +14+19°.

7-8 августа наш регион будет находиться под влиянием очередного циклона, смещающегося с юга Скандинавии на север Карелии и далее на Архангельскую область. По Мурманской области ожидаются дожди, наиболее интенсивные 7 августа на юге области, температура воздуха в дневные часы существенно не изменится.

Сегодня, 6 августа, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +14+19°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Днём без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +14+16°.