По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода, днём без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, днём 6 января, как и ожидалось, отмечалось ослабление морозов на Кольском полуострове, которое связано с влиянием циклона с центром в районе Республики Коми, увеличением количества облачности и снегом различной интенсивности.

7 января наш регион будет находиться в малоградиентном барическрм поле: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится до -20-25°, при прояснениях до -25-30°.

8-9 января ожидается формирования антициклона с центром на севере Скандинавии и влияние его на погоду Мурманской области. В этот период существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха составит -25-30°, местами в западных и центральных районах области -35-37°. Днём 9 января, со смещением центра антициклона на район Ботнического залива, возможно постепенное ослабление морозов в нашем регионе.

Сегодня, 7 января, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днём без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха -20-25°, при прояснениях -25-30° в течение суток. Гололедица.

8 января - ветер юго-западный, западный слабый. Без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха -25-30°, на западе и в центральных районах области местами -35-37° в течение суток. Гололедица.

9 января - ветер юго-западный, на востоке северо-западный слабый. Без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха ночью -25-30°, на западе и в центральных районах области местами -35-37°, днём -15-20°, местами до -25°. Гололедица.