По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 августа Мурманская область будет находиться в области пониженного атмосферного давления. В этот период в нашем регионе сохранится преимущественно облачная и тёплая погода, местами дождь.

17 августа с районов Скандинавии на Кольский полуостров сместится циклон, с которым будут связаны сильные дожди и порывистый северный ветер, температура воздуха понизится до +10+16°.

Сегодня, 16 августа, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, туман. Днём дождь, на востоке области небольшой. Ветер ночью слабый, переменных направлений, днём юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +17+22°.

Предупреждение об опасном явлении (о чрезвычайной пожарной опасности)

16 августа в Печенгском районе Мурманской области и на западе Кольского района ожидается V региональный класс пожарной опасности, на востоке Ловозерского района IV региональный класс.